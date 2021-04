Dopo l’intervento del deputato della Lega Claudio Borghi della settimana scorsa, che aveva affermato che il lockdown non serve e che anche Matteo Salvini era d’accordo su questo, l’inviato di Piazzapulita Luca Bertazzoni prova a chiederlo direttamente al segretario del Carroccio. Ma…

“Salvini davvero per la Lega il lockdown è inutile?” E lui non risponde | VIDEO

Il filmato di Piazzapulita prima ricorda esattamente cosa ha detto Borghi la settimana precedente, quando il leghista aveva affermato, rispondendo a una domanda di Corrado Formigli che gli aveva chiesto “Salvini la pensa come lei, che i lockdown non servono?”, “Salvini secondo me la pensa assolutamente come me”. L’inviato Luca Bertazzoni ripropone il tema al diretto interessato. E gli pone il quesito: “Senatore, la scorsa settimana Borghi a Piazzapulita ha detto che secondo lui i lockdown non servono e che Salvini è d’accordo con la sua linea. Volevo capire se è vera questa cosa che ha detto l’onorevole Borghi”.

Salvini non solo non risponde ma la butta su qualcosa che non c’entra niente: “Devo fare un intervento al Senato sul Pnrr, ho un intervento da fare sui 240 miliardi”. Bertazzoni insiste: “Sì, ma vuole rispondere a questa domanda?” Ma il leader della Lega, sillabando le sue parole in maniera quasi ossessiva, ripete la frase sul PNRR aggiungendo “Non la vorrei deludere, quando mi inviterete in studio…”. E qui si apre un nuovo capitolo perchè spesso Formigli ha spiegato di avere invitato Salvini senza avere risposta, come ricorda anche Bertazzoni. Tanto che l’ex ministro dell’Interno ironizza: “Ma porca miseria che sfortuna, prima o poi il buon Dio coincidere le esigenze astrali di entrambi”. Insomma un muro di silenzio. Eppure quella dell’inviato di Piazzapulita era una domanda davvero semplice.