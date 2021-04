“Durigon deve dimettersi e se non lo fa va cacciato dal governo”: l’attacco di Calenda | VIDEO

Sul caso Durigon ieri a Otto e mezzo ha parlato anche Carlo Calenda. Che chiede le sue dimissioni

“Durigon deve dimettersi e se non lo fa, va cacciato dal governo perché quello che è successo è un fatto gravissimo. Non c’entrano nulla i 5 Stelle con questa vicenda come dice Salvini, va messo alla porta nel più breve tempo possibile”, ha spiegato il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Il sottosegretario della Lega intanto si dice tranquillo dopo la video inchiesta di Fanpage: “Sono preoccupato per la vicenda del video? No, sono tranquillissimo”, taglia corto con l’AdnKronos mentre si intrattiene con l’altra sottosegretaria al Mef, la pentastellata Laura Castelli, nella sala Garibaldi del Senato. “Sto lavorando – spiega il leghista – sul dl Sostegni, posso dire che siamo a buon punto, lunedì avremo sicuramente una giornata impegnativa su quelle che potranno essere le varie approvazioni”. E anche Salvini minimizza la vicenda: “La vicenda di Durigon è surreale, penso che i cinque stelle vogliano coprire i problemi di grillo, la sua vicenda”, spiega mentre risponde ai cronisti: “Io – aggiunge – sarò onorato di essere in piazza con l’Ugl il primo maggio”. Poi a chi gli chiede di eventuali dimissioni di Durigon dice: “E per cosa si dovrebbe dimettere? Per la sua inchiesta?”

