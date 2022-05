Salvini elogia il ragazzo nero che ha salvato un uomo sui Navigli. Ma i suoi seguaci lo spernacchiano

Questo è il prezzo della propaganda alimentata per anni che finisce per provocare irritazione nei propri follower-elettori. Matteo Salvini ha deciso di condividere sui social l’appello e la storia del 28enne accoltellato sui Navigli nella notte tra giovedì e venerdì scorso. A salvare la vita dell’uomo è stato l’intervento di un giovane nero che si è tolto il maglione che indossava per tamponare la ferita e la cospicua perdita di sangue in attesa dei soccorsi. E dal letto dell’ospedale, l’assistente universitario che lavora a Lipsia ha chiesto a quel ragazzo che lo ha salvato di farsi vivo con lui, per ringraziarlo. Così il leader della Lega ha deciso di condividere questo appello. Ma le reazioni sono lo specchio di un mondo che anche il segretario del Carroccio ha contribuito a creare

Salvini contestato dai suoi elettori per aver elogiato un ragazzo nero

“Ecco l’appello di Matteo, spero possa trovare e abbracciare il giovane sconosciuto che eroicamente gli ha salvato la vita. Un abbraccio a tutti e due!”. Un messaggio, quello di Salvini, che non è stato per nulla apprezzato dai suoi fan social. E lì, come raccolto dal profilo Facebook “Commenti Leghisti”, troviamo un esempio di quell’ecosistema razzista:

“Magari è stato proprio lui ad accoltellarlo”

“Purtroppo italiani che ti avrebbero potuto salvare la vita non ce ne sono più, vanno sempre di più sostituendoci e presto ci estingueremo”.

“Se lo avesse accoltellato un italiano, sai i titoloni. Ma non si sa chi è stato (o meglio, non lo dicono)!”

Questa è solo una piccola selezione, figlia di quella comunicazione propagandistica che per anni è stata alimentata proprio dal partito guidato da Matteo Salvini.

Quel che è successo sui Navigli la scorsa settimana

Queste sono state le reazioni social di parte del pubblico di Matteo Salvini. Al netto di questo, però, la storia di quanto successo la scorsa settimana a Milano avrebbe potuto avere un epilogo ancora più tragico. Prima il diverbio, poi una testata e alla fine quell’accoltellamento alle spalle che gli ha provocato una profonda ferita che gli ha lacerato un polmone e una copiosa perdita di sangue. Poi l’intervento di quel giovane nero che, mentre le altre persone presenti sul posto erano in stato di choc e stavano chiamando i soccorsi, si è inginocchiato al suo fianco, si è tolto il maglione e con quest’ultimo ha tamponato quella ferita, fino all’arrivo dei soccorsi. Così si è salvato il 28enne accoltellato sui Navigli, a Milano, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi si è salvato la vita. E ora, dal letto dell’ospedale, ha lanciato un appello: “Io non conosco il tuo nome, ma ricordo perfettamente il tuo viso e soprattutto quello che hai fatto per aiutarmi. Mi hai salvato la vita. Vorrei incontrarti per poterti abbracciare”.

(foto e video: Matteo Salvini, Commenti leghisti)