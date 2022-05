Il salvataggio di una bambina appesa a una finestra al settimo piano di un edificio in Kazakistan | VIDEO

Un uomo di 36 anni di Nur Sultan, la capitale del Kazakistan, ha ricevuto dal primo viceministro Ibragim Kulshimbayev un’onorificenza “per l’eroismo nelle situazioni di emergenza” per aver salvato una bambina che stava per cadere dalla finestra di un edificio. Secondo il canale televisivo Khabar, una bambina, rimasta sola in stanza, si è arrampicata sull’infisso ed – come si vede da alcune immagini riprese da un abitante di un edificio vicino – è rimasta aggrappata alla grondaia al settimo piano. Shontakbayev, operaio edile 36enne, stava andando al lavoro quando ha visto la piccola e si è subito precipitato a salvarla.

The heroic act of Sabit Shontakbayev, who saved a three-year-old child from falling from an eighth-floor window on the morning of May 11 in the #Kazakh capital, went viral on social media platforms. https://t.co/16EWKewjEK pic.twitter.com/kibcqLofYa — Kazakhstan 🇰🇿 (@Kazakhstan) May 12, 2022

Il salvataggio di una bambina appesa a una finestra al settimo piano di un edificio in Kazakistan

“Io e il mio amico abbiamo bussato alla porta dei vicini che abitano al settimo piano. Mi sono arrampicato attraverso il balcone verso la ragazza. Non avevo una cintura di sicurezza, quindi il mio amico mi teneva le gambe. In quel momento non ho pensato a niente, volevo solo aiutare”, ha detto l’uomo all’agenzia Kazinform. Secondo quanto riporta Astana Times Shontakbayev si è trasferito nella capitale dalla regione di Kyzylorda per motivi di lavoro da poche settimane, ha affermato di non considerare le sue azioni eroiche perché “tutti dovrebbero dare una mano in una situazione del genere”. L’operaio ha anche incontrato il sindaco di Nur-Sultan, Altai Kulginov, che gli ha espresso la sua gratitudine “per l’eroismo e il coraggio”. Il primo cittadino ha anche promesso di aiutare a portare la famiglia di Shontakbayev – sua moglie e quattro figli – nella capitale, a ripagare i debiti della famiglia e a pagare le vacanze estive dei suoi figli. L’operaio ha anche ricevuto un appartamento con tre camere da letto dall’impresa edile locale.