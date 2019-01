Salmonella nel latte per neonati: cosa dice il ministero della Salute

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza relativo ai casi di tossifenzione alimentare in Francia causati da salmonella. Sono state ritirate 400.000 confezioni di latte di riso per la prima infanzia a marchio Modilac:

Attraverso il sistema di allerta RASFF è stata comunicata una tossinfezione alimentare avvenuta in Francia causata da Salmonella poona probabilmente correlata dal consumo di latte di riso per la prima infanzia a marchio Modilac, prodotto in Spagna. Sebbene non risulti, allo stato attuale, l’esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese, il ministero della Salute, a titolo precauzionale, ha comunque già avviato interlocuzioni con la Commissione europea e con le autorità francesi, per sollecitare ulteriori informazioni su Paesi e lotti interessati. Benché le autorità francesi ad oggi non abbiano indicato l’Italia, nelle note RASFF, tra i Paesi destinatari dei lotti contaminati, si comunicano di seguito, per eventuali verifiche da parte delle autorità territoriali e per una completa informazione ai consumatori, anche in caso di eventuali acquisti online, gli elenchi di tutti i prodotti e i lotti ritirati dal mercato dall’azienda Modilac. Gli elenchi dei prodotti richiamati in via precauzionale sono riportati anche nel sito del Ministero della Salute francese. Le autorità francesi hanno inoltre informato di aver richiamato, sempre in via precauzionale, anche il latte a marchio Picot AR, fabbricato nello stesso impianto spagnolo di quello da cui provengono i prodotti richiamati, come da comunicato del 25 gennaio 2019.

