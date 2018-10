Il video di Salmo pubblicato su Pornhub

Salmo, pseudonimo di Maurizio PisciottuIl rapper Salmo ha pubblicato un video su Pornhub, noto canale di contenuti pornografici, per lanciare il suo nuovo album Playlist che esce il 9 novembre. La clip mostra una donna che sale le scale di una casa senza pantaloni e mutandine e dopo le scale si affaccia alla porta di una stanza: un ragazzo si accorge della sua presenza e si rivolge a lei dicendo: “Oh, ma’! Sto sborrando“. E lì comincia la canzone “Ho paura di uscire”, primo video tratto dall’album. Il ragazzo seduto alla scrivania stava ovviamente vedendo un video pornografico su Pornhub e la madre l’ha interrotto… sul più bello. Salmo non ha solo pubblicato il video: ha aperto un vero e proprio canale sul sito hard che potete trovare qui.

Salmo è lo pseudonimo di Maurizio Pisciottu, nato a Olbia. Ha pubblicato finora cinque album. Salmo è il primo artista italiano ad aprire un canale sul noto sito di intrattenimento per adulti, ripercorrendo le orme dello statunitense Kanye West. Corey Price, vicepresidente di Pornhub, ha commentato: «Siamo davvero felici di poter ospitare il video di lancio per il nuovo album di Salmo. È entusiasmante come sempre più artisti scelgano la nostra piattaforma per diffondere la propria arte».