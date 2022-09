Sallusti dice che Meloni difende la famiglia tradizionale per permettere ai gay di nascere | VIDEO

Di ricostruzioni paradossali sulle teorie di Giorgia Meloni (e più in generale della destra italiana) attorno al concetto di “famiglia tradizionale” ne sono state fatte (e dette) tante. Ma quella offerta al pubblico di “Di Martedì” (su La7) da Alessandro Sallusti supera ogni possibile narrazione fantasiosa. Il direttore di Libero quotidiano, infatti, sostiene che il pensiero alla base dei ragionamenti della leader di Fratelli d’Italia abbia un fine clamorosamente inaspettato: permettere ai gay di nascere.

Secondo il direttore di Libero Alessandro Sallusti, Giorgia Meloni non è omofoba ma anzi: lei difende la famiglia tradizionale proprio per consentire ai gay di nascere. Sì, lo ha detto davvero. Non siamo un Paese, siamo un sogno. pic.twitter.com/Qlye15C1y6 — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) September 22, 2022

Sallusti e Meloni che difende la famiglia tradizionale per aiutare i gay

Insomma, niente omofobia: difendere i diritti della famiglia tradizionale (quella basata su uomo e donna, su padre e madre) non è solo un’ideologia di stampo cristiano.

“Ma se un uomo e una donna non possono, non riescono a sposarsi e a fare dei figli, non potranno neanche accrescere la comunità gay. Questo è il problema, non è che Giorgia Meloni è contro i gay. Dice chiaramente quello che sto dicendo io”,

Dunque, ricapitoliamo: Giorgia Meloni (in rappresentanza di Fratelli d’Italia e della coalizione di centrodestra) vuole tutelare la famiglia tradizionale per permettere di far nascere e crescere figli che un giorno potrebbero entrare a far parte della comunità LGBTQ+. Quindi, ribaltando la situazione, la leader di FdI continua a ripetere questa sua idea proprio per aiutare gli omosessuali. Anzi, per farla crescere nel corso degli anni. Nel corso delle generazioni. Questo dettaglio nei programmi e nelle dichiarazioni dei vari esponenti del centrodestra deve essere sfuggito a tutti coloro i quali non sanno leggere tra le righe dei comizi.