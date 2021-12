La sorpresa sull’albero di Sabrina Ferilli con la risposta perfetta per i parenti a Natale | VIDEO

Tira aria di festa a casa di Sabrina Ferilli: oggi l’attrice, come moltissimi altri italiani, ha addobbato l’albero di Natale. Lo ha fatto in un modo molto particolare, immortalando il tutto sui social: in un video pubblicato su Instagram la si vede aggiungere decorazioni su decorazioni, tra le quali anche una pallina col suo nome, “Sabrina”, in bella mostra. In un climax video a tempo di musica, infine, Ferilli scopre il “pezzo forte” delle decorazioni, una palla di natale rossa con la scritta “Stica**i”.

Per molti, un “suggerimento” su un’espressione che può tornare sempre utile con alcuni parenti al pranzo di Natale o al cenone della vigilia. “E metteteci sempre un po’ di ironia nei giorni futuri”, la didascalia con la quale Sabrina Ferilli ha accompagnato il breve filmato. Tra i “vip” che le hanno risposto c’è Alessia Marcuzzi che se la ride, con la risposta della Ferilli: “Tu sì che me capisci”, e Carolina Benvenga, attrice divenuta famosissima per i suoi video su Youtube in cui reinterpreta e balla canzoni per bambini. A lei l’attrice romana ha rivelato dove ha acquistato la decorazione incriminata, cioè alla Coin. “Però che sei bona pure mentre fai l’albero non vale mica – ha aggiunto Benvenga – io c’ho il pigiama con Rudolph”.