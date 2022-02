La Russia sta per invadere l’Ucraina? L’attacco sarebbe preceduto da bombardamenti aerei, e potrebbe avvenire, la prossima settimana in pieno corso delle Olimpiadi invernali. «L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe avvenire in ogni momento». Ieri Biden ha parlato con i leader Ue e Nato. Oggi è previsto un colloquio con Putin. Ma Mosca smentisce tutto, parlando di disinformazione.

«L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe avvenire in ogni momento»

Il presidente americano Joe Biden ha parlato ieri con i leader transatlantici nel corso di una videochiamata durante la quale è stata espressa “preoccupazione per il continuo accumulo di forze militari da parte della Russia intorno all’Ucraina ed è stato ribadito il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”. Lo rende noto la Casa Bianca, precisando che i leader “hanno espresso il desiderio di una soluzione diplomatica alla crisi e hanno discusso i recenti impegni con la Russia nel quadro di diversi formati”.

“I leader – si rende ancora noto – hanno convenuto sull’importanza degli sforzi coordinati per scoraggiare un’ulteriore aggressione russa contro l’Ucraina – inclusa la disponibilità a imporre enormi conseguenze e gravi costi economici alla Russia se dovesse scegliere un’escalation militare – e per continuare a rafforzare la posizione difensiva sul fianco orientale della NATO. Si sono inoltre impegnati a proseguire con le strette consultazioni, anche lavorando con e attraverso la Nato, l’Ue, l’Osce e l’Onu”.

Hanno partecipato il primo ministro canadese Justin Trudeau, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, il presidente Andrzej Duda della Polonia, il presidente rumeno Klaus Iohannis e il primo ministro britannico Boris Johnson, conclude il comunicato.

La Russia può invadere l’Ucraina “in qualsiasi momento, anche durante i Giochi olimpici” invernali in corso a Pechino. Parola di Antony Blinken, segretario di Stato sotto l’amministrazione Biden: «L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe avvenire in ogni momento». Per i cittadini americani l’invito è a lasciare “adesso” l’Ucraina per il rischio di un’escalation militare. Al termine di una riunione con gli omologhi di Australia, India e Giappone (il Quad), Biden ha rimarcato come gli Stati Uniti siano stati sempre “molto chiari” con la Russia. E, considerando sempre il dialogo come “il modo responsabile di fare le cose”, valutano anche altre misure.

“Se la Russia scegliesse la strada di una nuova aggressione, si troverebbe ad affrontare conseguenze enormi”, ha detto Blinken da Melbourne, affermando di condividere questa visione con i Paesi Nato, Ue e del G7.

“Un Paese non può cambiare con la forza i confini di un altro” né “dettare” quali politiche debba adottare o “con chi possa allearsi”, ha detto ancora il segretario di Stato, parlando di principi “molto basilari”. “Se permettiamo la violazione con impunità di questi principi – ha aggiunto – ci sarà un impatto anche qui. Altri guardano, osservano come rispondiamo” alla crisi ucraina. E Blinken, che non ha indicato alcun Paese in particolare pur lasciando intendere un riferimento alla Cina e alle sue pretese territoriali, ha condiviso con gli omologhi la necessità di garantire la sicurezza anche nell’Indo-Pacifico. Oggi ci sarà un colloquio tra Putin e Biden, mentre Mosca ha già smentito i venti di guerra: “è disinformazione.