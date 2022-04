La minaccia della Russia all’Italia: “Conseguenze imprevedibili dall’invio di armi a Kyiv”

“Facciamo appello agli Stati Uniti e ai loro alleati perché mettano fine all’irresponsabile militarizzazione dell’Ucraina, che comporterà conseguenze imprevedibili per la sicurezza regionale e internazionale”. Una vera e propria minaccia, quella di Mosca, arrivata – tramite canali diplomatici, come fa sapere Repubblica, – anche all’Italia.

“Il “démarche”, scrive Repubblica, è stato inviato attraverso i canali diplomatici tra mercoledì e giovedì, è stato recapitato a diversi alleati occidentali, tra cui la Repubblica ceca. “Roma però la settimana prossima potrebbe essere chiamata ad approvare il nuovo decreto interministeriale, per finanziare il secondo pacchetto di aiuti militari a Kiev”. La nota non ha di certo spaventato gli Stati Uniti, che sono decisi a consegnare altri 800 milioni di dollari di forniture a Kiev per rispondere all’invasione russa.

L’iniziativa segue l’approvazione da parte del presidente americano Joe Biden dell’invio di nuove armi, inclusi elicotteri Mi-17 e Howitzer da 155 mm. Per ora, il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare il contenuto della nota diplomatica di due pagine o qualsiasi risposta degli Stati Uniti.Una decisione, che – come riportano i media russi in questi giorni – è vista come una vera e propria ‘intromissione della Nato’ nell’operazione speciale.

“Quello in cui è degenerato il sostegno dell’Occidente per l’Ucraina può essere tranquillamente chiamato Terza Guerra Mondiale. Ciò è assolutamente sicuro”, ha detto un giorno fa la conduttrice televisiva di “Russia 1” Olga Skabeyeva, che ha poi anche aggiunto: “Ora stiamo decisamente combattendo contro le infrastrutture della Nato, se non contro la Nato stessa. Dobbiamo riconoscerlo”.

Mosca ha poi lanciato anche un secondo avvertimento, questa volta alla Nato: “L’adesione di Svezia e Finlandia al Patto atlantico avrà implicazioni negative per la pace e la stabilità nell’Europa del nord”. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov, aggiungendo che entrare nell’orbita atlantica “non darà a Stoccolma ed Helsinki maggiore sicurezza”.