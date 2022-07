“Sembri Peter Griffin”: il bodyshaming contro Russell Crowe

Presunte “battute” scontate e che non fanno ridere e che travalicano quel confine sconfinando nell’insulto libero. La vittima di bodyshaming, questa volta, è Russell Crowe. L’attore neozelandese, protagonista (tra i tanti film a cui ha partecipato) de “Il Gladiatore”, è stato preso di mira sui social dopo aver pubblicato alcune fotografie della sua vacanza – insieme alla sua famiglia – a Roma e in Italia. L’immagine di lui, con i figli, al Colosseo ha rievocato i frame di quella pellicola che ha fatto la storia del cinema. Ma sono molti che hanno colto l’occasione per insultare l’attore.

quello che facciamo in vita

riecheggia nell’eternità pic.twitter.com/1BIkfjqMhF — Russell Crowe (@russellcrowe) July 19, 2022

“Sei grasso”, “Sei ciccione”: il bodyshaming contro Russell Crowe

E così, tra la valanga di commenti di persone in estasi per questo ritorno a quel passato che lo ha visto protagonista di una delle pellicole più iconiche del nuovo Millennio, ecco arrivare i classici “simpaticoni” che pensano di fare ironia sui social emettendo giudizi sul fisico di Russell Crowe.

“Sembri Peter Griffin” (citando il noto personaggio del cartone animato “Family Guy”), “Sei grasso”, “Ti sei mangiato Marco Aurelio”, “Il Gladiatore è tornato, ma si è trasformato in Zeus (anche un po’ più grasso)”. Questo il tenore di alcuni (per fortuna non di tutti) messaggi comparsi in rete sotto forma di commento alle tante fotografie del tour romano dell’attore neozelandese.

Un fenomeno, quello del bodyshaming, che continua a imperare sui social. Colpisce tutti indiscriminatamente, con quel dito virtuale sempre puntato per giudicare l’aspetto fisico di questo o quel personaggio. E già in passato, lo stesso Russell Crowe aveva risposto a un tabloid americano – Page Six – che aveva ironizzato sul suo stato di forma fisica. Così come aveva fatto già, con ironia, replicando al noto conduttore radiofonico Howard Stern.