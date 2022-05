Ruby-ter, la Procura chiede sei anni di carcere per Silvio Berlusconi

Il terzo capitolo del processo contro il leader di Forza Italia – il Ruby ter – è agli sgoccioli. Dopo la lunga requisitoria di oggi, la Procura di Milano ha chiesto ai giudici milanesi la condanna di Silvio Berlusconi a sei anni di carcere. L’accusa mossa dal pm e dal procuratore generale è quella di corruzione in atti giudiziari e oltre alla detenzioni, è stata chiesta la confisca degli immobile di proprietà dell’ex Cavaliere utilizzati per perpetrare quella corruzione di cui è accusato. Ma le richiesta di condanna sono arrivate anche per Karima El Mahroug, colei che – ancora minorenne – era conosciuta come “Ruby Rubacuori” ed era stata spacciata come “nipote di Mubarak”.

Ruby ter, chiesti sei anni di carcere per Silvio Berlusconi

Il processo non è indirizzato su quel che accadeva all’interno della villa di Arcore e quelle “cene galanti” (così furono definite all’epoca) già oggetti di altri due filoni di inchiesta collegati allo stesso caso. Questa volta si parla delle testimonianza a processo di vari protagonisti chiamati a raccontare quel che accadeva nell’ampia magione di proprietà di Silvio Berlusconi. Testimonianze che, secondo le accuse della Procura, erano false e viziate da un comportamento corruttivo da parte dell’ex Presidente del Consiglio. In sintesi: secondo pm e procuratore generale, l’ex Cavaliere avrebbe pagato queste testimoni per testimoniare il falso durante il processo. Il tutto attraverso immobili e soldi.

Per tutti questi motivi, la Procura ha chiesto la condanna di 28 persone. Oltre a Silvio Berlusconi (a 6 anni) e Karima El Mahroug (5 anni) – con annessa confisca dei beni immobili con cui si sarebbe perpetrata la corruzione -, nell’elenco della Procura troviamo i nomi della senatrice Maria Rosaria Rossi (1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza), di Carlo Rossella (2 anni) e di Luca Risso, ex compagno di Karima El Mahroug (6 anni e mezzo). Le altre persone coinvolte sono le ragazze che avrebbero fornito falsa testimonianza durante i primi due filoni del processo e che sono giudicate per questo nel caso Ruby ter. Richiesta di assoluzione (l’unica) per Luca Pedrini, già portavoce di Nicole Minetti.

(foto IPP/Paolo Gargini)