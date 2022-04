Un gesto davvero inqualificabile quello di Cristiano Ronaldo che, al termine della partita persa per 1-0 in casa dell’Everton, ha fatto cadere dalle mani, distruggendolo, lo smartphone di un giovane tifoso dei Toffees che gli stava scattando una foto mentre abbandonava il campo. Un gesto di stizza e di nervosismo che non può essere assolutamente giustificato.

Il gesto imperdonabile di Ronaldo che distrugge il telefono a un ragazzino autistico | VIDEO

Il campione portoghese si stava dirigendo negli spogliatoi, furente dopo la sconfitta, quando ha intercettato il cellulare di un ragazzo, tifoso avversario, che lo stava riprendendo, incuriosito anche dalla ferita allo stinco riportata nel corso del match. Gliel’ha preso in malo modo dalle mani schiaffeggiandolo, sfogando con quella reazione tutta la sua frustrazione e calpestando lo smartphone, come si vede nel video diventato virale.

Ronaldo assaulted a kid because he lost a game. Crazy pic.twitter.com/2Cr6mYNqT4 — MC (@CrewsMat10) April 9, 2022

“I giocatori del Manchester United stavano tornando negli spogliatoi. Eravamo a Park End, proprio vicino al tunnel e mio figlio li stava riprendendo”, ha dichiarato la madre del ragazzo in un’intervista a Liverpool Echo. “A un certo punto ha messo giù il telefono perché Ronaldo si è tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Lui ha abbassato il cellulare per vedere cosa fosse successo. Ronaldo era di umore terribile e ha scaraventato a terra il telefono, facendolo cadere dalla mano di mio figlio. Poi ha continuato a camminare”.

La donna, piuttosto provata, ha poi spiegato che suo figlio è autistico. “Sul braccio c’è ancora il livido. Non riesco nemmeno a credere che stia parlando di un episodio simile. Jake era completamente sotto shock. È autistico, quindi non ha capito cosa fosse realmente successo fino a quando non è tornato a casa. È molto sconvolto, non lo porterò più a vedere un’altra partita. Questo era la sua prima volta, è stata una giornata fantastica fino agli ultimi secondi, quando Ronaldo ha rovinato tutto”.

Dopo il bruttissimo gesto, Ronaldo ha scritto un post di scuse, condiviso sul suo profilo Instagram. “Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Tuttavia, dobbiamo essere sempre rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita a Old Trafford in segno di fair play e sportività”.