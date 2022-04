Romina Vento non è morta per un incidente stradale: arrestato il marito

Sembrava essere un incidente stradale dall’esito nefasto. Un’automobile che esce di strada e si inabissa nelle acque del fiume Adda, provocando la morte della donna alla guida per annegamento. Ora, però, è arrivata una svolta su quel che è accaduto martedì sera lungo una strada nei pressi di Fara Gera d’Adda, nella Bergamasca: Romina Vento, la donna deceduta in seguito a quell’incidente, sarebbe stata uccisa dal marito che si sarebbe lanciato con quell’automobile nelle acque proprio con l’obiettivo di uccidere la moglie.

Romina Vento, per la sua morte è stato arrestato il marito

Un’incredibile svolta arrivata nel giro delle poche ore successive al ritrovamento di quell’automobile nelle acque del fiume Adda. La Peugeot station wagon bianca è stata ritrovata non distante dalla riva del fiume, mentre il corpo senza vita di Romina Vento è stato rinvenuto a circa 300 metri – sempre in acqua – dal luogo dell’impatto. A chiamare i soccorsi sono state alcune persone che si trovavano di passaggio nella zona che, dopo aver udito delle urla, hanno allertato le forze dell’ordine. E lì un’altra sorpresa: durante le fasi del recupero della vettura e del corpo della donna, il marito – Carlo Fumagalli (49 anni) è stato rintracciato (dopo 3 ore di ricerca) nella zona di Vaprio d’Adda, non distante dal luogo del presunto incidente.

Il 49enne è stato condotto in Caserma ed è stato interrogato per tutta la notte. Poi l’arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Secondo gli investigatori, infatti, alla guida di quella Peugeot bianca c’era proprio l’uomo che – volontariamente – aveva deciso di lanciare l’automobile a tutta velocità all’interno delle acque del fiume Adda. Lui, poi, sarebbe tornato a riva per allontanarsi dalla scena del crimine. Dettagli che sarebbero emersi da alcune contraddizioni durante il suo racconto davanti agli inquirenti. Un incidente volontario per uccidere la sua compagna, madre di due bambini.

