E i romani disperati si pagano da soli la manutenzione del verde

Succede anche questo nell’era della Giunta Raggi a Roma: i residenti che per disperazioni si pagano da soli la manutenzione del verde nei giardini di via Flaminia. Una colletta per arrivare al totale degli 800 euro necessari per pagare la ditta: 400 euro gli abitanti, poco più di 10 euro a testa; 400 euro i titolati del Treebar, il locale accanto alla fontana. I lavori, racconta oggi il Corriere Roma, sono appena iniziati ma poiché le falciatrici non erano sufficientemente grandi per la vastità del lavoro, ritorneranno nei prossimi giorni.

Tutti i giardini di via Flaminia, la lunga striscia di verde che costeggia viale Tiziano, sono ridotti allo stremo. Panchine rotte, palme dai rami pendenti e secchi, sporcizia ed erba altissima. Una situazione di degrado che va avanti da anni. «L’associazione Amuse da tempo cerca di riportare in una condizione accettabile quest’area di verde storico a due passi da Villa Giulia – afferma Federica Alatri al Corriere Roma -. Nel tempo ha organizzato azioni di pulizia eseguite dai cittadini stessi. Poi ha scritto al Municipio e al Comune per chiedere di intervenire sul sistema idrico che ha grossa perdita accanto la statua del poeta filippino. Ha scritto al servizio giardini per le potature, per il ripristino dei cestini e delle panchine. Qualche intervento c’è stato, ma senza continuità: quindi, qui, il degrado è perenne».

L’assessore all’ambiente del II Municipio Rosario Fabiano intanto accusa l’amministrazione Raggi: «Dopo l’emergenza neve la situazione del verde è al collasso. I tronchi e gli alberi caduti giacciono ancora a terra e rappresentano un serio pericolo; le ville storiche sono abbandonate. E i pochissimi giardinieri rimasti (18 unità per 3 milioni e 200mila metri quadri di verde) sono allo stremo e senza mezzi per operare».