I pullman fantasma che portano 500 persone a settimana senza controlli Covid a Roma

Di fronte al supermercato romeno di via Tiburtina a Roma un pullman arriva tutti i giorni e scarica pacchi e valigie, ma a quanto pare anche persone. Il Messaggero racconta che vicino all’autostazione Tibus un camion trasporta e scarica persone prima di arrivare: al fianco delle corse che entrano ed escono dall’autostazione c’è un groviglio di mezzi che effettuano lo stesso servizio ma si fermano in prossimità dei cancelli di “Tibus” e che pertanto, in prospettiva, scavalcheranno le verifiche Covid decise dalla Regione Lazio in collaborazione con lo Spallanzani.

E così, spiega il quotidiano, se da una parte da via Cristoforo Colombo, permano dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, è pronta un’ordinanza che impone il controllo sanitario con i tamponi molecolari rapidi dentro le autostazioni – poiché la priorità come ha detto in un tweet il governatore Nicola Zingaretti «è difendere il nostro Paese» – tutti i passeggeri che viaggiano su mezzi che compiono fermate al di fuori da questi scali non verranno testati.

«La nostra priorità è sanitaria – commenta il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia – e siamo quasi pronti ad avviare le verifiche proprio con tamponi rapidi nelle autostazioni. Per gli arrivi che avvengono fuori? Chi si occupa di ordine pubblico potrebbe trovare il modo di far confluire anche i mezzi di queste società dentro l’autostazione perché è chiaro che non possiamo presiedere ogni angolo della Tiburtina». Ma di che traffico parliamo? Dall’Est Europa, considerata anche l’altissima percentuale di colf e badanti che arrivano in Italia per trovare un impiego, le società di trasporto sono cresciute nel corso degli ultimi anni. Se ne contano più di 20 e in media nella Capitale operano almeno cinque ditte che

settimanalmente riescono a effettuare una quindicina di corse. Se dunque ai 450 viaggiatori medi, contati ogni settimana dalla sala operativa di “Tibus”, se ne sommano altrettanti per le strade della Tiburtina, ma anche intorno ad Anagnina e Grotta Celoni (Casilino) il numero raddoppia.

Le ditte sono tante e regolarmente autorizzate al trasporto che però fermano in via Lorenzo il Magnifico, in via della Lega Lombarda o ad esempio a largo Guido Mazzoni . In tutti questi punti non ci sono paline o segnaletica che informano sul punto esatto per la salita e discesa.