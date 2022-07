Un incendio è divampato in una bancarella di libri usati nota come “Bancarella del professore” sulla piazza adiacente l’entrata della metropolitana in piazzale Flaminio a Roma. Sul posto, intorno alle 5.15 di ieri mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto l’intera struttura e i libri presenti. “Quando mi hanno chiamato questa mattina i vigili per avvisarmi dell’accaduto mi è venuto da piangere: è come se ti togliessero una parte di te. Penso sia stata una bravata di alcuni ragazzi, non penso ad un atto ostile, non ho nemici”, ha detto all’Adnkronos Alberto Maccaroni, da 20 anni proprietario della bancarella di libri usati di Piazzale Flaminio.

“Sono purtroppo riusciti a distruggere interamente tutta la bancarella, è un disastro – ha aggiunto – È come quando bruciarono sul rogo Giordano Bruno. Ma la cultura non muore mai perché è più forte di tutto ed entro mercoledì voglio rimettere in piedi la postazione, che deve tornare più bella e accogliente di prima. Al sindaco Gualtieri chiedo di aiutarci a rendere la nostra bancarella ancora più splendente e vivibile di prima”.

Alle fiamme i libri della storica “Bancarella del Professore” di Piazzale Flaminio

La polizia invierà una informativa in Procura su quanto accaduto. Per gli investigatori la pista dell’incendio doloso sembra la più accreditata: si cercano riscontri dalle telecamere di sorveglianza. Intanto la Fondazione Einaudi ha espresso solidarietà a Maccaroni sul suo profilo Twitter e si è offerta di aiutarlo: “Noi, se il proprietario accetta, lo sosterremo con una donazione dei nostri libri”. Moltissimi sui social, dove la notizia ha avuto una forte eco, si sono detti disponibili a spedire i propri libri usati al proprietario per far ripartire il prima possibile l’attività della bancarella.

Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio, ha esortato il Comune di Roma a intervenire attivamente: “È stata bruciata la storica bancarella dei libri di Piazzale Flaminio. Un luogo della cultura all’aperto al centro della città. Una ferita per Roma da rimarginare immediatamente. Faccio appello al Sindaco Gualtieri e all’Assessore alla Cultura Gotor perché il Comune intervenga per restituire ai romani quel luogo di cultura e di incontro che è ormai storia della città”.