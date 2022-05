I giocatori e lo staff della Roma hanno assistito, ieri sera, a una aggressione con spintoni e schiaffi da parte dei bodyguard della squadra verso due giornalisti, colpevoli di aver fotografato quanto stava accadendo: una cena di squadra in un locale pubblico in Piazza de’ Ricci, per cementare il gruppo in vista dei prossimi impegni tra i quali quello importantissimo della finale di Conference League a Tirana. Gli addetti alla sicurezza del club giallorosso hanno preso di mira Gianluca Lengua, collaboratore del Messaggero, afferrandolo per il colletto della camicia e provando a sbatterlo con la faccia contro un muro. Tutto è nato perché dopo la diffusione della notizia che la squadra avrebbe cenato nella zona di Corso Vittorio Emanuele II, alcuni reporter si erano radunati per scattare qualche fotografia. Ma il locale aveva disposto alcune fioriere in modo da travisare i calciatori dall’esterno, così due fotografi hanno chiesto agli abitanti dei palazzi adiacenti di poter entrare in casa per immortalare la scena dall’alto.

I bodyguard della Roma picchiano i giornalisti alla cena della squadra

Lengua è rimasto sulla piazza in attesa del ritorno dei colleghi: ma a quel punto gli addetti alla sicurezza hanno affrontato i tre cronisti con maniere forti. Il giornalista del Messaggero, come riporta lo stesso quotidiano, “ha iniziato a riprendere con una telecamera la scena; ma gli è stato intimato di mostrare il video che stava effettuando, e al suo rifiuto è scattata l’aggressione, che nonostante alcuni tentativi di smentita, è in realtà piuttosto ben documentata in un video che è stato girato da chi assisteva al fatto”. L’arrivo di due agenti della polizia ha posto fine alla colluttazione: tutti sono stati identificati e le forze dell’ordine hanno acquisito la prima versione dei fatti delle due parti. Ad aggressione consumata, riporta Repubblica, alcuni calciatori avrebbero insultato i giornalisti, invece di condannare la violenza appena vista.