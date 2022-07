Due ragazzini sordi contro un branco di sette coetanei: un’aggressione gratuita in piena regola, nel cuore di Roma, per il solo gusto di commettere un gesto violento e rubare cinque euro ai due malcapitati. Tre diciottenni e quattro minorenni nel quartiere Aurelio, nei pressi del centro commerciale Aura, hanno picchiato le due vittime mandandole al pronto soccorso, filmando la scena e postandola poi sui social. Secondo quanto riporta Repubblica, vittime e aggressori si conoscevano. I fatti risalgono allo scorso 5 marzo: il gruppetto appare ubriaco, accanto a loro passano i due diciassettenni, che vengono importunati con la richiesta di pagare una somma di denaro.

I due ragazzini sordi aggrediti dal branco a Roma e rapinati per cinque euro

Le vittime provano a ribellarsi ma la “lotta” è impari: vengono gettati a terra e picchiati, colpiti fino a sanguinare. Per entrambi in ospedale viene riscontrato un “trauma cranico facciale”. Sul gruppo di giovanissimi adesso indagano la Procura ordinaria e quella minorile, che ipotizza il reato di lesioni aggravate e rapina. I profili dei sette indagati sono stati scandagliati dagli investigatori, che vogliono acquisire qualsiasi fonte di prova video di quanto accaduto: per questo motivo sono stati sequestrati anche cellulari, tablet e computer. Si cerca tra le chat WhatsApp e Telegram, dove i primi video sarebbero stati fatti girare. A coordinare le indagini del commissariato Aurelio la pm Silvia Santucci.