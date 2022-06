Roberto Benigni a Una pezza di Lundini fa quello che nessuno si aspetterebbe mai | VIDEO

L’ultima puntata di “Una pezza di Lundini” su Rai 2 si chiude con un colpo di scena, un artificio che lascia intendere come i due conduttori, Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli, non abbiano condotto alcun programma nella realtà, ma che si trattasse soltanto di un provino. “Volete che lo rifacciamo da capo?”, chiedono i due dopo il ciak. “Stiamo qua da settembre 2020, ricominciare da capo sarebbe lungo”. Il programma non è stato inserito nei nuovi palinsesti Rai e quindi dopo due anni non andrà più in onda. Lundini sarà coinvolto però in altri progetti per Rai Play.

I titoli di coda con Benigni sono il nostro multiverso #UnaPezzaDiLundini pic.twitter.com/KwttK9C4Dr — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 29, 2022

Roberto Benigni a Una pezza di Lundini fa quello che nessuno si aspetterebbe mai

A lui si rivolge la voce fuori dal campo di Giovanni Benincasa, che gli chiede di fare spazio per la successiva persona arrivata per il casting: Roberto Benigni. Il premio Oscar scandisce il suo nome e si mette in posa mentre scorrono i titoli di coda definitivi su una delle trasmissioni che più delle altre è stata in grado di innovare l’offerta televisiva del servizio pubblico. Un cameo di circa mezzo minuto in cui Benigni non dice nulla, sta immobile e non sorride, l’esatto opposto di quanto è solito fare davanti alle telecamere.