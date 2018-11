Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha scritto su Twitter in italiano e in inglese di essere stato revocato dall’incarico: «Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di Presidente ASI. È il primo spoil system di Ente di Ricerca. Grazie alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio italiano».

Roberto Battiston: il presidente dell’ASI cacciato per spoil system

Battiston era alla guida dell’Agenzia dal 2014, il suo mandato era stato rinnovato nel maggio scorso e sarebbe scaduto nel 2022. Nel luglio scorso Battiston era stato tenuto fuori dall’appena insediato comitato interministeriale per le politiche spaziali: il coordinamento era stato affidato al sottogretario Giancarlo Giorgetti, leghista, come il ministro dell’Istruzione, Università e Rierca, Bussetti che oggi ha revocato il mandato a Battiston. E sempre a luglio il governo non ha rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Asi, di fatto bloccando le attività dell’Agenzia. Il direttore generale dell’ESA Jan Woerner ha salutato Battiston su Twitter dicendosi rattristato per la scelta.

Lo spoil system è il metodo che prevede il cambiamento degli alti dirigenti della pubblica amministrazione quando cambia un governo.

Leggi sull’argomento: Le fregnacce di Di Maio sulle arance in Cina