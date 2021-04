Il ristoratore ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso ma le sue condizioni non sono gravi

Momenti di tensione durante la protesta dei ristoratori di Tni – Tutela nazionale imprese Italia e “Io apro“, che hanno bloccato questa mattina il tratto valdarnese della A1, in entrambe le direzioni. Un’automobilista ha forzato il blocco, urtando uno dei manifestanti.

Il ristoratore investito da un’auto durante la protesta sull’A1 | VIDEO

Il ristoratore ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso ma le sue condizioni non sono gravi. Come è stato precisato dagli stessi promotori della protesta, il loro collega avrebbe riportato per solo una contusione a una spalla. L’automobilista fuggito in direzione nord è stato poi bloccato dagli agenti della Polizia stradale di Firenze Nord vicino all’uscita di Barberino del Mugello (Firenze). A bloccare l’autostrada un centinaio di manifestanti, al grido “Vogliamo tornare tutti a lavorare”. “Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare e non all’esterno con il freddo”, ha detto il portavoce di Tni, Pasquale Naccari.