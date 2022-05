Nella puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda questa sera, registrata nei giorni scorsi, andrà in scena una rissa verbale tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. I due si sono scontrati sulla guerra in Ucraina e successivamente anche sul Covid. Dagospia ha pubblicato alcune immagini che mostrano i due particolarmente adirati, per conoscere i dettagli di quanto accaduto basterà attendere la messa in onda. Immagini che per Mughini non restituiscono però la realtà dei fatti: “Caro Dago – ha puntualizzato – le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Teatro Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo”.

La rissa a distanza tra Sgarbi e Mughini dopo la rissa tra Sgarbi e Mughini

La replica a distanza di Sgarbi non si è fatta attendere, ed è arrivata al Corriere della Sera: “Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani (era successo nel 2019 a Stasera Italia). Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico”. Il deputato ha poi confermato le prime voci che parlavano di una sua caduta: “Mughini si è alzato per venire a picchiarmi… Io mi sono rovesciato sulla sedia”. Sgarbi ha poi spiegato più nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto: “In puntata Al Bano ha fatto una riflessione coraggiosa ma che suscitava qualche mormorio in platea in cui in pratica non sconfessava Putin. A quel punto volevo rovesciare sul piano dialettico la situazione dicendo che il problema non era tanto Al Bano che non poteva più andare a cantare in Russia ma i tanti artisti e sportivi russi che non possono esibirsi qui, in Italia. Mughini ha risposto ricordando Sala che aveva chiesto al direttore Gergiev di rinnegare Putin per poter dirigere alla Scala, ho ribattuto e Mughini si è alzato per venire a picchiarmi”.