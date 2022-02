La storia che sta diventando virale negli Stati Uniti e non solo si svolge a Bridgewater, nel New Jersey. Sabato scorso è avvenuta una rissa in un centro commerciale. Ma alla fine è stato fermato dalla polizia solo uno dei due ragazzi coinvolti. Quello nero.

Due ragazzi in Usa iniziano una rissa. Arriva la polizia e ammanetta solo il nero | VIDEO

Tutto è successo al Bridgewater Commons, un centro commerciale, il passato sabato. Due adolescenti discutono e passano alle mani. Di sicuro non una storia che sarebbe passata alla ribalta mondiale se non fosse per un particolare ripreso da un video che ha fatto il giro del mondo. Quando la polizia è arrivata e li ha separati, solo l’adolescente nero è stato messo in manette. L’altro, bianco, è stato autorizzato a sedersi su un divano. Il filmato è stato visto due milioni di volte su Twitter ed è stato rilanciato anche dalla piattaforma Storyful e ripreso da Abc, Cbs, Cnn. Tanto da costringere anche il governatore dello stato del New Jersey, Philip D. Murphy, a dover ammettere che “L’apparenza di quello che è un trattamento diverso in base alla razza è profondamente, profondamente inquietante”. Il dipartimento della polizia di Bridgewater ha pubblicato un post social in cui ha spiegato di aver avviato delle indagini interne per capire cosa è successo. Il ragazzo ammanettato ha 14 anni e si chiama Z’Kye Husain, mentre l’altro sarebbe ancora più piccolo. La mamma in un’intervista ha raccontato che è rimasto in manette per più di mezz’ora. Non solo: l’adolescente ha dichiarato in un’intervista a Abc: “In pratica mi hanno spinto a terra e poi quello – il poliziotto – mi ha messo un ginocchio sulla schiena e le manette. Poi la poliziotta si è avvicinata e anche lei mi ha messo il ginocchio sulla parte superiore della schiena per aiutare il collega ad ammanettarmi”.