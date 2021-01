“I senatori a vita non muoiono mai”: la risposta di Liliana Segre a Salvini

Salvini non perde l’occasione per dimostrare la sua classe nel giorno in cui Liliana Segre torna a Roma per votare la fiducia al Senato. Ma le parole della senatrice rimettono nel giusto posto le vergognose affermazioni del leader della Lega

“Ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ai 5s, cosa diceva il leader dei 5s su di loro, ‘non muoiono mai, o almeno muoiono troppo tardi’, che coraggio che avete…”. Salvini durante il suo intervento in aula mentre si discuteva la fiducia al governo Conte in Senato ha dimostrato ancora una volta che la classe non è acqua. Il leader della Lega infatti ha provocato una reazione molto sentita tra i banchi dei senatori con urla e dimostrazioni di dissenso. Anche la presidente del Senato Casellati ha definito “parole irrispettose”.

Sempre sfoderando il suo infinito charme Salvini invece di cambiare rotta ha insistito difendendosi: “Parole e musiche di Beppe Grillo” e quando si sono sollevate le proteste si è nascosto dietro l’origine della frase ignorando che è stato lui a riportarla nel contesto atttuali: “Sì, concordo, sono disgustose e quindi il senatore del M5s che parlerà dopo di me chiederà scusa a nome di Grillo e del Movimento, ne sono sicuro”. La trovata del “Capitano” è doppiamente inopportuna perché proprio nell’occasione del voto di ieri era presente tra i senatori a vita anche una donna sopravvissuta all’Olocausto come Liliana Segre, partita alla volta di Roma solo per senso del dovere. Non ha ancora potuto fare il vaccino anti Covid e i medici le avevano sconsigliato di muoversi. Lei ha preferito esserci, partecipare, dare il suo contributo. E le parole di Salvini somigliano pericolosamente a quelle degli haters che l’avevano attaccata proprio per il suo gesto. Evidentemente lui non se ne è accorto, non ci ha pensato, o forse non gli interessa. Quello che rimarrà di quel momento indecoroso è la risposta di Liliana Segre, impeccabile: “Cosa mi ha detto Salvini? Niente, che sui senatori a vita riportava delle parole di Grillo. Quindi ha insistito dicendo che i senatori a vita non muoiono mai. Io sono molto scaramantica, ho 90 anni. Quindi grazie”.