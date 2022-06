Come Chiara Ferragni riesce senza parole a rispondere a chi la critica per Sanremo | VIDEO

Senza parole, ma con un gesto tanto crudo quanto eloquente, Chiara Ferragni in un secondo mette a tacere gli attacchi infondati per la sua partecipazione a Sanremo

La risposta di Chiara Ferragni alle critiche per Sanremo? Senza parole. Subito dopo che Amadeus ha annunciato la sua partecipazione all’edizione 2023 del Festival i soliti e noiosi hater si sono scatenati con le loro solite e noiose polemiche. E lei ha reagito con un video su Tiktok.

La risposta di Chiara Ferragni a chi la critica per Sanremo | VIDEO

Che ferragni chiara risponde con questo trend di tiktok, già usato tra l’altro da madonna, ai rosikoni che non guarderanno il festival perché c’è lei pic.twitter.com/DyukxLQBO3 — Laura Fontana (@beatandlove) June 21, 2022

L’imprenditrice digitale, un po’ alla Khaby Lame, non ha usato neanche una parola. Con un gesto molto eloquente, un cuore fatto con le mani che si trasforma in…altro, ha commentato uno degli attacchi che le sono arrivati e che ha reso visibile nel suo breve filmato. “Eviterò di vederlo”, il festival ovviamente, è la critica sicuramente poco argomentata. E la risposta è altrettanto laconica. Del resto non si capisce perché alcune persone abbiano denigrato a prescindere la scelta di Amadeus. Chiara Ferragni è un personaggio polarizzante a livello globale, tanto che è stata coinvolta in cause sicuramente più importanti, ad esempio da Liliana Segre.

La sua partecipazione renderà Sanremo 2023 più appetibile per un pubblico che travalica i confini italiani, oltre a rendere possibile la partecipazione di ospiti di prestigio attirati dal nome dell’influencer. Tutti ricavi pubblicitari in più oltre a un ritorno di immagine per Mamma Rai che rendono la mossa del direttore artistico del Festival un vero e proprio colpaccio. Altro che “soldi pubblici a una miliardaria” come con miopia intellettuale ha commentato qualcuno sui social.