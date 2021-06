Rimane impigliata nell’impianto di irrigazione, grave ragazza 26enne

Un altro gravissimo incidente sul lavoro. E’ accaduto nel piacentino, nel comune di Cadenasco, in località Boscone Cusani, dove una ragazza di 26 anni è rimasta impigliata per i capelli in un impianto di irrigazione, battendo violentemente la testa. Immediatamente soccorsa dal 118, la ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma in elicottero. La prognosi è riservata, ma le condizioni della ragazza, stando ai primi accertamenti, appare critica.

La chioma della ragazza sarebbe rimasta incastrata nel cardano (lo strumento utilizzato per la trasmissione meccanica), trascinandola a terra. La 26enne, di nazionalità albanese, e assunta con regolare contratto, si trova, al momento, ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.