Il rider picchiato per rapinargli lo scooter a Calata Capodichino

Il primo a parlare del rider picchiato e derubato del suo scooter è stato il consigliere regionale di Europa Verde,Francesco Emilio Borrelli: “Stasera ho ricevuto un video sconvolgente su un’aggressione a un rider che sarebbe avvenuta intorno alle 20.30 a Calata Capodichino a Napoli. Un gruppo di delinquenti circonda e picchia il giovane con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo abbiamo subito girato alle forze dell’ordine. Al giovane diciamo di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare. Chi è vittima di una tale barbarie va aiutato dalla parte sana della città”. Repubblica Napoli racconta qualche dettaglio sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione:

Dalle immagini, l’episodio dovrebbe essersi verificato nella zona di Calata Capodichino, non lontano da piazza Di Vittorio. Il ragazzo viene bloccato da sei persone in sella a due motorini. Gli tagliano la strada, bloccano le vie di fuga. E cominciano a picchiarlo ripetutamente. Pugni e schiaffi anche sul casco. Quello resiste, cerca di evitare i colpi. Ma i malviventi non desistono, anzi si fanno ancora più violenti. Lo strattonano, lui sembra riuscire ad evitarli ma la moto scivola e cade sul selciato. I rapinatori addirittura lo strappano con forza dalla moto, lasciandolo riverso a terra, salgono in sella al mezzo e fuggono con lo scooter. Fino a ieri sera, agli uffici della polizia e dei carabinieri non risultava una denuncia su questo episodio

L’uomo, secondo quanto scrive Fanpage, si chiama Gianni ed è un disoccupato di 50 anni. Aveva un lavoro presso Auchan nel reparto macelleria ma lo ha perso per i tagli al personale. Il motorino che gli è stato rubato neanche era suo: era un regalo ricevuto dalla figlia per i suoi 18 anni.