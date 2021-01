Ricongiungimento con il partner: la differenza tra conviventi, coniugi e fidanzati

Ricongiugimento con il partner fuori regione: quando è possibile? Nel DPCM in vigore fino al 5 marzo è stato chiarito che due persone che lavorano in regioni diverse e hanno una relazione stabile possono sempre ricongiungersi:

Il ricongiungimento con il partner è sempre consentito, anche se si lavora in regioni diverse anche da quella in cui si ha la residenza abituale. Ad esempio: se una persona residente a Roma lavora a Milano e il partner lavora a Bologna la coppia potrà ritrovarsi nella città in cui uno dei due ha la residenza o il domicilio o nella città in cui si trova l’abitazione in cui ci si ritrova abitualmente per periodi più o meno lunghi.