La Francia ha riaperto la sua ambasciata a Kyiv | VIDEO

Nei giorni scorsi, il Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha annunciato che la prossima settimana tornerà a essere operativa la sede dell’ambasciata italiana in Ucraina. In attesa di quella data, allo scoccare del 51° giorno di guerra, l’ambasciata francese a Kyiv ha riaperto i suoi uffici e ripristinato quella targa identificativa sul muro del palazzo che la ospita nella centro della capitale ucraina.

Retour de l’ambassade de France à Kiev: “Cela signifie que les conditions de sécurité sont réunies”, affirme l’ambassadeur Étienne de Poncins pic.twitter.com/lTDKLQQk40 — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2022

Ambasciata francese a Kiyv ha riaperto ed è tornata operativa

L’ambasciatore francese in Ucraina, Étienne de Poncins, ha descritto questa giornata come molto commovente, sottolineando come quel ritorno in quella sede nel centro della capitale di un Paese invaso dallo scorso 24 febbraio è il segno tangibile di come la Francia non abbia alcune intenzione di lasciare solo quel popolo vittima di una guerra e di un’invasione improvvisa.

“Abbiamo riaperto l’Ambasciata francese a Kiev dopo 46 giorni – ha detto l’ambasciatore transalpino ai microfoni dell’emittente francese BFMTV -. È un momento di gioia e di soddisfazione perché siamo stati in grado di riaprirla. La Francia è di nuovo presente a Kyiv, Kyiv non è stata conquistata. Questo vuol dire che Kyiv e gli ucraini hanno saputo difendersi dall’aggressione”.

Attualmente in Ucraina sono presenti circa 200 cittadini di origine francese, molti dei quali sono nati proprio nel Paese e non hanno alcuna intenzione di lasciarlo. E il compito dell’Ambasciata francese a Kyiv sarà proprio quello di supportare i suoi concittadini. Ma un occhio andrà anche sul popolo ucraino alle prese con questa guerra.

“Possiamo essere più vicini alle autorità ucraine e potremo dare loro tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. sappiamo che le forze russe sono capaci di colpire dappertutto in Ucraina. Valuteremo giorno per giorno. Se la situazione si dovessere deteriorare nuovamente valuteremo le decisioni da prendere”.

(foto e video: da BFMTV)