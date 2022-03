La ressa nei supermercati di Mosca per accaparrarsi lo zucchero | VIDEO

Mentre si vuole far percepire una situazione sotto controllo in tutta la Russia, le immagini che arrivano dai supermercati di Mosca mostrano lunghe code e resse per acquistare i prodotti alla base dell’alimentazione. In particolare, nelle ultime ore stanno circolando alcuni video e alcune immagini che mostrano una vera e propria “lotta” in mezzo agli scaffali per accaparrarsi confezioni di zucchero.

People in Moscow fighting for.. SUGAR. Well, dear Russian citizens, this is only beginning. pic.twitter.com/dsS4qb7QkI — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 14, 2022

Supermercati Mosca presi d’assalto per lo zucchero

Il filmato è stato girato in uno dei supermercati Mosca. Si vedono decine di persone in coda, assembrate in mezzo ai corridoi del negozio, nel tentativo di accaparrarsi un pacco di zucchero. Altre testimonianze che si rincorrono da giorni, invece, mostrano il razionamento delle scorte.

Here in Moscow, several large Russian supermarkets are limiting the number of basic goods people can buy at one time. In one shop I saw this notice stating: ‘Only one 5kg bag of sugar per person’. The government says this is to limit black market dealing and inflation. pic.twitter.com/5rC7dMynrm — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 8, 2022

In molti supermercati (ma questo sta avvenendo anche in Italia) è stato fissato un limite nel numero delle confezioni acquistabili da ogni singolo cittadino russo. Il governo, si legge in quel cartello, ha imposto questa misura per “limitare il mercato nero e l’inflazione”. Ma gli scaffali, in molti casi, sono completamente vuoti.

Вот так выглядят полки с сахаром в одном из подмосковных супермаркетов. Жители Ликино-Дулёво в недоумении: кто-то говорит, что паникующие пенсионеры так запасаются, другие утверждают, что продавцы откладывают товар для себя. Кто прав — неизвестно, но сахар стал дефицитом pic.twitter.com/SXo8AgGwWe — Мослента (@moslenta) March 14, 2022

La bufala del pane venduto a rate

E nel mare magnum di informazioni, ce ne sono altre diffuse senza alcuna verifica e che alimentano bufale. Come quella del pane in vendita a rate.

Quella immagine, però, non è contestuale. Si tratta di una foto comparsa per la prima volta nel 2020 e che quindi non è relativa allo stato attuale della situazione nei supermercati Mosca.