Cosa ha detto Renzi sul DDL Zan in diretta Facebook

Matteo Renzi alle 12 di questa mattina ha deciso di parlare su Facebook per chiarire la posizione di Italia Viva sulla legge Zan. Dopo le quattro proposte di modifica presentate ieri da Davide Faraone nei confronti del Disegno di legge, i profili social degli esponenti del partito e dello stesso Renzi sono stati invasi da commenti molto duri contenenti ingiurie e minacce di vario genere.

“Se non ci fossimo stati noi a mettere la fiducia sui diritti civili oggi non avremmo quella legge”, spiega l’ex premier nella sua diretta. Il fondatore di Italia Viva poi mette subito il punto sulle voci che si sono rincorse in queste ore: “Non abbiamo fermato la legge, ma al Senato la partita è più difficile. Se si dovesse andare con lo scrutinio palese, la maggioranza ha circa 10 o 15 voti di differenza rispetto alla minoranza – continua Renzi -. Il problema è che in vista del voto, un gruppo di senatori, senza dirlo e sfruttando il voto segreto, si prepara ad affossare la legge”.

Ddl Zan – proposta Scalfarotto: cosa cambia? Il precedente della stepchild adoption

La posizione di Renzi ormai è sempre la stessa. Da mesi l’ex segretario dem si è investito del ruolo di decisore nonostante i suoi esigui numeri nelle camere, ed ecco allora che prova a rilanciare il disegno di legge del 2013 promosso da Ivan Scalfarotto su cui c’era la firma proprio di Alessandro Zan. Così come sul Ddl Zan c’è la firma del sottosegretario al Ministero degli Esteri, alle scorse regionali candidato in Puglia.

“La nostra legge sulle unioni civili conteneva la stepchild adoption, e con quel provvedimento saremmo andati sotto al momento dei voti. La togliemmo per portare a casa un risultato epocale. Oggi accettare di seguire il disegno di Scalfarotto ci permetterebbe di portare a casa il risultato, perché alcuni eletti di Forza Italia potrebbe seguirci. I senatori di Iv voteranno il Ddl Zan domani, ma così non sappiamo se basterà”.