Remdesivir: lo studio a Chicago per il farmaco contro il Coronavirus

Nell’ospedale dell’università di Chicago 19 pazienti in gravi condizioni hanno risposto bene ad un trattamento sperimentale con il remdesivir. Lo riporta il sito di informazione medica Stat. Il remdesivir è un antivirale prodotto dalla società Gilead che sta sperimentando la cura in 152 strutture su casi gravi. “Serve la totalità dei dati per trarre conclusioni sulla sperimentazione”, spiega la società, annunciando i risultati della terza fase di sperimentazione entro la fine del mese.

Oggi il titolo di Gilead è balzato del 10% nelle contrattazioni after hours di Wall Street. I risultati sono stati dati durante una videoconferenza tra membri dell’università di cui il sito ha ottenuto la registrazione. “La notizia migliore è che la maggior parte dei nostri pazienti sono già stati dimessi, il che è grandioso – affermerebbe Kathleen Mullane, una specialista dell’università -. Abbiamo avuto solo due morti. È sempre difficile trarre conclusioni, perché il test non include un gruppo trattato con il placebo per una comparazione. Ma di sicuro quando iniziamo il trattamento vediamo la febbre calare. Abbiamo visto persone a cui è stato tolto il ventilatore un giorno dopo aver iniziato la terapia. Quindi in generale i nostri pazienti sono andati molto bene”. al momento, riporta Stat, la Gilead sta conducendo studi sui pazienti gravi con 2400 partecipanti in 152 differenti sedi in tutto il mondo, mentre sui pazienti con Covid-19 moderato i soggetti studiati sono 1600 in 169 paesi.

Remdesivir, l’antivirale sviluppato da Gilead contro Ebola, è stato identificato dall’Organizzazione mondiale della sanità fra le prime molecole più promettenti contro il nuovo coronavirus. Dopo la pubblicazione sul New England Journa of Medicine (Nejm) di uno studio di uso compassionevole su 61 pazienti, si attendono i risultati dei trial clinici in corso su numeri più ampi di pazienti: se saranno positivi, dovrebbe arrivare il via libera accelerato della Fda e delle altre agenzie regolatorie sui farmaci negli altri Paesi. Se sulla base di questi risultati Remdesivir si rivelerà sicuro ed efficace, potrebbe essere il primo trattamento specifico approvato contro Covid-19. Ad aprile, come annunciato dalla stessa azienda, dovrebbero arrivare i dati dello studio sull’uso di Remdesivir nella forma severa di malattia, che include 2.400 partecipanti in 152 strutture in tutto il mondo.