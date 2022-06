Sul Nanga Parabt, massiccio montuoso del Kashmir, in Pakistan, i contadini hanno trovato uno scarpone appartenente a Günther Messner, morto durante una spedizione proprio su quella montagna 52 anni fa insieme a suo fratello Reinhold. Da quel giorno del 1970 quest’ultimo è stato accusato di aver abbandonato il suo compagno di viaggio, lasciandolo morire: ci sono stati anche alcuni processi, tutti terminati con un nulla di fatto. Reinhold ha sempre sostenuto che sia stato un incidente – una valanga – a strappargli via l’affetto del fratello. Molti invece sostengono che lo abbia lasciato indietro durante la fase di risalita. Ha pubblicato su Instagram una foto dello scarpone scrivendo: “La scorsa settimana, la seconda scarpa di mio fratello Günther è stata trovata ai piedi del ghiacciaio del Diamir da gente del posto. Dopo cinquantadue anni. La tragedia del Nanga Parbat rimane per sempre così come Günther”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reinhold Messner (@reinholdmessner_official)

Reinhold Messner e il ritrovamento dello scarpone del fratello Günther: “La prova che non l’ho abbandonato”

In un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato: “Sono in pace con me stesso, anche se quell’incidente ha cambiato la mia vita. Di certo, c’è un’altra prova del fatto che io non ho abbandonato Günther. Anche questa scarpa è stata trovata nella zona dove io avevo indicato il punto preciso della sua scomparsa”. Gli altri resti del fratello sono stati ritrovati nel 2005: Reinhold ha raccontato di una valanga arrivata in un punto in cui la discesa era ormai quasi alla fine. Ha passato un giorno e una notte alla ricerca del compagno di viaggio, invano. Arrivò a valle dopo sei giorni grazie al soccorso di alcuni sherpa: per lui fu necessaria l’amputazione parziale delle dita dei piedi. La spedizione del 1970 era diretta da Karl Maria Herrligkoffer, oltre ai fratelli Messner vi parteciparono Max von Kienlin e Hans Sale. Nel 2010 il produttore bavarese Joseph Vilsmaier girò un film sulla vicenda.

(immagine di copertina: screenshot video Performance Strategies – Youtube)