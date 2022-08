“Benzina o diesel, che caz*o te ne frega”, Red Ronnie è convinto che il distributore di carburante voglia “tracciarlo” | VIDEO

Lo avevamo lasciato mentre annunciava il complottone degli ufo che scortavano i bombardieri sopra l’Ucraina. Quella cospirazione primaverile è stata mestamente rimessa nel cassetto e superata dall’ultima teoria lanciata – con il classico video su YouTube – da Red Ronnie: il distributore H24 di carburante che, incrociando i suoi dati di pagamento (con la carta di credito) e la scelta tra “diesel o benzina” vuole tracciarlo. A che pro? La risposta sembra un mistero.

Red Ronnie non lo freghi pic.twitter.com/astbnUK7ke — M49 (@M49liberorso) August 3, 2022

Red Ronnie e il distributore di carburanti che vuole “tracciarlo”

Come riporta Giornalettismo, il video è diventato virale sui social, facendo sponda anche sulle precedenti paradossali teorie del complotto (di cui è stato grande protagonista anche durante le fasi più acute della pandemia e della campagna vaccinale). Soprattutto perché non si riesce a capire il fine di questo presunto tracciamento.

“Sono andato a fare benzina, diesel anzi. Ho messo dentro la carta di credito e io avevo a disposizione solo una colonnina, la numero otto. Bene. Colonnina numero otto prevede diesel e benzina. Metto dentro la carta di credito, tutto ok. E mi chiede: fai benzina o diesel? Che caz*o te ne frega? Hai il contatore dei soldi, io metto dentro. Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel, mi associano a diesel e vendono i miei dati”.

Insomma, secondo il critico musicale e giornalista, ci sarebbe un sistema in grado di incrociare i dati di pagamento alla tipologia di carburante necessario per alimentare la propria vettura. Dunque, ci sarebbe qualcuno nel mondo – non si sa chi – interessato al tracciamento di tutti gli automobilisti? E chi ha due vetture, una diesel e una benzina? Manderebbe in confusione il sistema di controllo. Per non parlare di chi viaggia completamente in elettrico. In quel caso, nessuno, i distributori automatici sarebbero fuori gioco e il piano di controllo fallirebbe. E forse questa potrebbe essere la soluzione che Red Ronnie potrebbe prendere in considerazione.