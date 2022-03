Red Ronnie e il grande complotto degli ufo che “scortano i bombardieri sopra l’Ucraina” | VIDEO

Red Ronnie si lancia in un’analisi geopolitica e interplanetaria del conflitto tra Russia e Ucraina tirando in ballo perfino gli alieni

“Il Coronavirus? Un esperimento di comunicazione mediatica per distruggere il nostro Paese e svenderlo”: dopo aver risolto l’emergenza sanitaria Red Ronnie sveste i panni del virologo e indossa gli alti gradi militari per spiegare anche cosa accade in Ucraina.

Cosa succede in città 4 – UFO vigilano su guerra Russia-Ucraina, l’altra verità sul conflitto, Bennato, Vasco, Procol Harum

Un coro unanime difende la “povera” Ucraina attraccata dal “mostro” Russia. Ma è davvero così?https://t.co/NCezZ7xBUD — Red Ronnie (@RedRonnie) February 27, 2022

Lo fa in un video della sua serie su Youtube “Cosa succede in città”, diffuso questo weekend, nel quale tira in ballo addirittura gli alieni. “Gli Stati Uniti hanno appena stanziato 770 miliardi di dollari per difendersi dagli ufo. Quando si usa la parola difendersi, nel campo militare significa attaccare, soprattutto gli Stati Uniti d’America”.

Il conduttore televisivo fa riferimento allo stanziamento di fondi approvato nello scorso dicembre dal Senato Usa per l’intero National Defense Authorization Act. Ma secondo Red Ronnie l’intera somma sarebbe per contrastare gli alieni “perché gli ufo si fanno vivi molto più spesso”. In quali circostanze, sarebbe lecito chiedersi. Ma c’è una risposta anche a questo quesito: “Sopra i cieli dell’Ucraina ci sono degli ufo che scortano i bombardieri. C’è chi sostiene, non io, io riporto, che non vogliono che ci siano esplosioni nucleari, quindi stanno molto attenti che questo non si verifichi. Praticamente, sono dei guardiani”. Ambasciator non porta pena, anche se avrebbe tutta la libertà di non riportare palesi fandonie.