Rayshard Brooks: un altro afroamericano ucciso dalla polizia ad Atlanta

Venti giorni dopo la morte di George Floyd a Minneapolis, un altro caso di afroamericano ucciso dalla polizia rischia di scatenare una nuova ondata di incidenti in tutto il Paese. Rayshard Brooks, 27 anni è stato ucciso venerdì notte ad Atlanta. La pattuglia era intervenuta dopo che dal ristorante Wendy’s, poi messo a fuoco, avevano segnalato la presenza di un uomo, addormentato in macchina, fermo in mezzo al parcheggio del locale, al punto che gli altri automobilisti avevano dovuto fare manovre per aggirarlo. Dopo essere risultato positivo al test sull’alcol – ma alcuni testimoni negano sia stato fatto -, per Brooks è scattato l’arresto, ma l’uomo si è ribellato. Dalle immagini girate col il cellulare da una donna a bordo di un’auto, e trasmesse dalla Cnn, si vede Brooks azzuffarsi con i due agenti, poi strappare dalle mani di uno di loro il “teaser” paralizzante e tentare la fuga a piedi. A quel punto i poliziotti lo inseguono. Le immagini, per un attimo, perdono di vista Brooks, ma si sentono chiaramente i tre colpi che uno dei due agenti spara all’indirizzo dell’uomo. Subito dopo nell’immagine riappare l’afroamericano: è a terra, agonizzante. Poi Brooks è morto in ospedale. Secondo gli agenti, l’uomo aveva puntato il teaser verso uno di loro, finendo per essere abbattuto, ma secondo un legale della famiglia della vittima non c’era nessun motivo per sparare: Brooks sarebbe finito in una zona senza vie di fuga.

GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer’s taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV — Matt Johnson (@MattWSB) June 13, 2020

Il dipartimento di polizia di Atlanta ha diffuso i nomi e le foto degli agenti coinvolti nell’uccisione, durante un arresto, dell’afroamericano Rayshard Brooks. Si tratta di Devin Bronsan, assunto il 20 settembre 2018, e che è stato trasferito in servizio amministrativo, e di Garrett Rolfe, nel dipartimento dal 24 ottobre 2013, che è stato licenziato. Intanto migliaia di manifestanti invadono pacificamente le strade della città della Georgia per manifestare la loro rabbia contro l’uso eccessivo della forza da parte della polizia. I manifestanti si radunano nel luogo in cui Brooks è stato ucciso e bloccano l’autostrada intorno alla città. Nella notte centinaia di manifestanti hanno bloccato un’autostrada e incendiato il ristorante fast-food Wendy’s vicino al quale il giovane e’ stato ucciso. La sindaca di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, il cui nome era nella lista dei papabili per affiancare Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, ha annunciato le dimissioni di Erika Shields che aveva guidato la polizia di Atlanta per oltre 20 anni.