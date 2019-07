Rayane: il bambino con i libri studierà a Primavalle grazie alle donazioni

Repubblica Roma ci racconta oggi che la storia di Rayane, il bambino con i libri dello sgombero a Primavalle, procede verso un lieto fine: grazie alle donazioni ricevute il ragazzino potrà studiare a Primavalle.

La foto ha commosso tutti: perché in quel gesto c’era la voglia di riscatto di un ragazzino che pochi giorni prima aveva promesso alla sua insegnante di matematica: «Da grande voglio laurearmi». Immagine che ha innescato una grande catena di solidarietà.

«Qualcuno ci ha donato 6000 euro per poter pagare l’affitto di una casa a Primavalle — racconta Fatima, la mamma di Rayane — oggi sono stata da un avvocato che mi ha confermato la bellissima notizia. Così, mio figlio potrà tornare a scuola alla Maria Capozzi, a Battistini. Frequentare la stessa classe e gli stessi amici. Alcune persone mi stanno dando una mano anche per avere un posto al nido nella stessa zona, per mia figlia piccola che ha solo due anni. Almeno anche io potrò tornare a lavorare, Io faccio la colf».