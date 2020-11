La storia dei ratti nel water a Roma

Ratti che emergono dall’acqua del water: un incubo, una leggenda metropolitana che, racconta Repubblica Roma, in queste ore è tornata alla ribalta. Una studentessa in Via di Monte Verde, incrocio piazza Scotti, zona Portuense, abita in un seminterrato e si è trovata in bagno uno di questi roditori. Ma non è l’unico caso. Qual è la spiegazione?

Ratti che emergono dall’acqua del water: un incubo, una leggenda metropolitana che, racconta Repubblica Roma, in queste ore è tornata alla ribalta. Una studentessa in Via di Monte Verde, incrocio piazza Scotti, zona Portuense, abita in un seminterrato e si è trovata in bagno uno di questi roditori. Ma non è l’unico caso. Qual è la spiegazione?