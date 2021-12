E alla fine sotto il cappello del Babbo Natale rapinatore c’era un rapper

Travestito da Babbo Natale, aveva messo a segno una rapina in una farmacia del Fleming a Roma. Nella zona di Ponte Milvio era diventato un vero e proprio incubo, terrorizzando gli esercenti con cinque furti in poco tempo. I carabinieri lo hanno arrestato lunedì sera dopo l’ennesimo colpo in una tabaccheria, rivelando la sua identità: si chiama Giuseppe Cungias, 45anni, rapper dal nome d’arte Ray Carino. In un video su Youtube lo si vede cantare una canzone mentre si allena da pugile.

I “colpi” del rapper a Roma

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Trionfale sono partiti dalla rapina di pochi giorni fa con il costume di Santa Claus e hanno ricostruito altri cinque episodi simili messi in atto dal bandito cantautore. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, l’uomo è responsabile anche di una tentata rapina nella farmacia di piazzale di Ponte Milvio e di una ad una tabaccheria di via della Farnesina. Visto il numero crescente di segnalazioni, erano state aumentate le pattuglie a presidio della zona, e passate al vaglio tutte le telecamere di sorveglianza. Così, quando lunedì sera Cungias ha tentato l’ennesima rapina, per lui è scattata la trappola. In una tabaccheria di via Flaminia, ha colpito in testa il titolare di una tabaccheria con il calcio di pistola. L’uomo non è in condizioni gravi.

L’arresto di “Ray Carino” su Corso Francia

Il rapinatore, inizialmente fuggito con l’incasso, è stato fermato lungo Corso Francia. Portava con sé un’arma vera con il caricatore pieno di proiettili, risultata rubata. L’uomo risiede in realtà ad Alessandria e si trova a Roma senza una fissa dimora. In un appartamento sulla Cassia dove si sarebbe appoggiato è emersa da una perquisizione della droga e i vari abiti che indossava durante i colpi, riscontrati nelle immagini delle telecamere a circuito che lo ritraevano. Un ulteriore elemento che ha aiutato gli inquirenti a risalire a lui è il fatto che Cungias si è sempre mosso con auto noleggiate che hanno lasciato traccia del loro spostamento.

(Foto da: video musicale “GangstaLover “ Ray Carino NLHC prod. By Hyst – Youtube)