Cosa è la Setta Ramtha (e che legami ha con la morte della coppia di Spinello)

La morte sospetta di una coppia a Spinello, in provincia di Forlì, ha fatto riaccendere il dibattito sulla Scuola di Illuminazione Ramtha, una setta che predica l’arrivo imminente dell’Apocalisse e che era seguita dai coniugi Paolo Neri e Stefania Platania, rispettivamente 67 e 65 anni, trovati morti in camera da letto con un colpo di pistola. Per il medico legale “dal foro di uscita la dinamica è quella del suicidio”. Il comandante dei Carabinieri di Meldola – che sono intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dai figli – ha confermato a Repubblica: “Nel 2012 quando hanno acquistato a Spinello ci è stato riferito che effettivamente i signori erano pronti con bunker e provviste accumulate”. Ad alimentare i sospetti un biglietto trovato dentro casa rivolto ai figli: “Vogliamo trovare un luogo dove vivere in pace”.

Cosa è la Setta Ramtha

La setta Ramtha è un “culto” nato sul finire degli anni Settanta negli Usa, “importato” in Italia alla fine dello scorso Secolo. Vide i suoi albori intorno al 1988 vicino a Yelm, nello Stato di Washington. I suoi proseliti hanno individuato nella piccola città di Spinello, 200 abitanti, il loro luogo di riferimento, nel quale avrebbero trovato salvezza durante l’Apocalisse. Il culto si rifà al mito di un guerriero di nome Ramtha vissuto 35 mila anni fa. Una medium, Judith Zebra Knight, pseudonimo della casalinga Judith Darlene Hampton, affermava di riuscire a comunicare telepaticamente con lui. Per millenni il guerriero sarebbe quindi rimasto silente, ma medium sarebbe diventata la sua “canalizzatrice”: il suo corpo – in stato di trance – viene utilizzato dall’entità per comunicare i suoi insegnamenti. Esercizi spirituali e tecniche di meditazione per raggiungere l’ascensione del corpo fisico nel “corpo di luce”.

I legami con la morte della coppia a Spinello

Restano ancora da stabilire se il gesto della coppia sia riferibile all’appartenenza alla setta. In un posto del 2005 Neri diceva di essere il referente romano per chiunque fosse interessato e a conoscere più da vicino il gruppo. La coppia comprò casa a Spinello nel 2012, unendosi ad altri discepoli trasferitisi nella frazione negli ultimi vent’anni. Al Corriere della Sera la testimonianza di alcuni membri della setta: “Paolo Neri e Stefania Platania hanno frequentato i corsi della RSE tra il 2003 e il 2012. La RSE non ha avuto contatti con loro dall’ultima volta che hanno partecipato a un seminario 10 anni fa”, ha affermato il portavoce Mike Wright. “Gli insegnamenti della RSE celebrano la vita. Forniamo informazioni e tecniche alle persone per affrontare e superare le sfide della loro vita, e non evitarle. I concetti fondamentali insegnati nella Scuola sottolineano la sacralità della vita umana. La scelta fatta dalla coppia è tragica e non rispecchia assolutamente la filosofia della scuola”.

(immagine di copertina: post Facebook Ramtha in Italia)