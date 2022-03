Anche la Rai sospende i servizi giornalistici dalla Russia

Non solo la CNN o la BBC, anche la Rai ha deciso di sospendere i servizi dei corrispondenti dalla Russia. La decisione è stata presa in seguito all’approvazione, due giorni fa, di una legge che prevede forti pene detentive per la pubblicazione di notizie ritenute false dalle autorità russe; legge che entra in vigore oggi e che stabilisce multe e carcere per chi diffonde ‘fake news’ sul conflitto. Proprio per questo la Rai ha scelto di sospendere i servizi dei propri inviati e l’ha comunicato con una nota.

La decisione della Rai di sospendere i servizi giornalistici dalla Russia