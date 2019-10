Rai, il disastro degli ascolti

Rai1 da gennaio a settembre di quest’anno ha perso l’1,4 nell’intera programmazione giornaliera e nel prime time – la fascia più importante anche dal punto di vista pubblicitario – ha fatto ancora peggio: -2,35. Da gennaio a oggi l’intera RAI ha perso il 4% di share nel prime time e Fabrizio Salini, a.d. grillino, ha deciso di rimuovere Teresa De Santis, autrice della svolta sovranista e salviniana. Racconta il Messaggero:

.La cifra monstre, che sta mettendo in allarme il Settimo Piano, è la seguente: nel prime time, l’insieme delle principali reti Rai (1,2 e 3) perde quasi il 4 per cento di share. Una botta forte (precisamente un meno 3,8) e il calo del Tg1 si deve, a quanto si apprende negli uffici che contano a Viale Mazzini, proprio alla debacle della rete. Ed è su questa, Rai1, che alla luce dei dati allarmanti si interverrà – in concomitanza con l’andata in pensione di Carlo Freccero, direttore di Rai2, da rimpiazzare – trovando nell’azienda un sostituto o una sostituta all’attuale direttrice Teresa De Santis. La cui programmazione considerata filo-sovranista – ma poi con Salvini i rapporti si sono guastati e interrotti – non è mai andata troppo a genio all’ad Salini e ora alla luce dei cattivi ascolti viene data per scontata la sua destituzione.