Chi sono gli aggressori del ragazzino del video di Fuorigrotta

Il Mattino oggi racconta nuovi dettagli sulla vicenda del ragazzino picchiato dai bulli a Fuorigrotta e del video circolato in rete che riprende le botte:

Ma cosa ha scatenato tanta violenza contro un bambino? Dalle poche parole raccontate dal piccolo ai genitori, quelli più grandi non volevano che «si inserisse nel loro gruppo». E lo hanno minacciato in questo modo: «Se ti avvicini ancora ti picchiamo». Detto fatto. E registrato con un cellulare.

Ma chi sono gli aggressori del ragazzino? Sono studenti, hanno un’età compresa tra gli undici e i quattordici anni (quindi potrebbero anche non essere imputabili), frequentano la scuola media, non vengono da contesti disagiati. Non appartengono a famiglie contigue alla camorra, sono mediamente integrati nel contesto civile del quartiere della periferia occidentale. Stando a quanto ricostruito da Il Mattino, il primo baby picchiatore è figlio di commercianti della zona , che saranno raggiunti dalle forze dell’ordine, per dare inizio a una attività di indagine che potrebbe concludersi anche con una segnalazione ai servizi sociali.

L’episodio di Fuorigrotta potrebbe essere la conferma di un trend pericoloso: giovanissimi sembrano aver preso la violenza come una moda, cercano gloria e celebrità rendendosi protagonisti di atti vili e violenti, spesso aggredendo in gruppo ragazzi soli ed indifesi, da condividere sui social che danno vita ad emulazione. Si tratta di un fenomeno da fermare. La situazione è preoccupante perché gli episodi di violenza tra minori sono in continua crescita . Un trend decisamente in crescita, che si registra a pochi giorni da un episodio simile accaduto in zona Arenella, quando un gruppo di ragazzi ha picchiato a più riprese un ragazzino indifeso. Immancabile il film della vigliaccata.