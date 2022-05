Una ragazza di 15 anni di Popasna, nella regione ucraina di Lugansk, ha guidato su una strada minata – nonostante fosse stata colpita da soldati russi – per salvare diverse persone. Il caso è stato reso pubblico dalla stampa ucraina in un’intervista nella quale la bambina ha raccontato i momenti drammatici che ha vissuto. Lisa era in macchina con quattro adulti, tre uomini e una donna, quando l’auto è stata bersagliata dai militari di Mosca. Due degli uomini sono rimasti feriti e la bambina ha deciso di mettersi al volante per proseguire il pericoloso viaggio, cercando di portare tutti in salvo. “Avevo urgente bisogno di aiuto, stavo perdendo molto sangue. Le mine sulla strada erano come una scacchiera. Sulla strada c’era anche il corpo di una donna”, dichiara la giovane, ferita con colpi di arma da fuoco a entrambe le ginocchia.

La 15enne ucraina ferita dai russi che per salvarsi ha guidato un’auto attraverso un campo minato

“Hanno sparato contro di noi – aggiunge – mi hanno colpito alle gambe. Eravamo appena partiti, ho guidato il più lontano possibile, non è stato facile, è stato molto doloroso guidare con un colpo nelle gambe ma comunque in qualche modo l’ho fatto. Non li avrei lasciati sotto tiro”. È comunque riuscita a raggiungere Bakhmut, a ovest di Lugansk. L’intervista – realizzata in ospedale – è stata postata anche dal capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergei Haidai, che ne ha elogiato l’eroismo: “Colpita da un proiettile russo alle gambe, si è messa alla guida di un’auto per 30 chilometri sulla strada minata e sotto attacco per mettere in salvo quattro adulti”. Lei e altri 14 ucraini feriti sono stati trasportati in salvo da un treno di evacuazione medica che li ha portati da Bakhmut a Leopoli.

(immagine di copertina: screenshot video OBOZREVATEL TV Youtube)