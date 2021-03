Don Livio di Radio Maria non è nuovo a dichiarazioni deliranti su COVID;ora ne ha tirata fuori un’altra sul vaccino: si tratta di una “dichiarazione di guerra a Dio”. Qualche mese fa il popolare personaggio di Radio Maria aveva spiegato che la pandemia era un progetto del demonio: «Questa epidemia è un progetto non casuale, che non viene dai pipistrelli o dal mercato di Wuhan.

Il coronavirus è un progetto criminale delle élite mondiali con la complicità forse anche di alcuni Stati per instaurare una dittatura sanitaria e ridurci come zombie». Ora, proprio mentre sarebbe fondamentale non innescare paura e confusione anche perché il target di pubblico che segue Radio Maria è composto per lo più da anziani, soggetti che dovrebbero vaccinarsi il prima possibile, Don Livio spiega che l’origine della pandemia è stata permessa da Dio per far capire all’umanità che senza Dio non c’è futuro”. E non solo. Fanzaga spiega che il Padreterno ha voluto anche umiliare la scienza: “Il vaccino è utile, può essere stato utile in passato, ma non è la salvezza, non è la soluzione dei nostri problemi, questo è sicuro. E Cruciani e Parenzo riportano anche un passaggio secondo il quale il vax day a Natale (era il 27 dicembre) “è stata una dichiarazione di guerra a Dio”. Con un accostamento sul quale sarebbe interessante sentire l’opinione di un professionista in psichiatria: “Come se il vaccino fosse il nuovo Gesù Bambino”