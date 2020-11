Radio Maria e COVID-19 “progetto del demonio” per instaurare la dittatura sanitaria

Un colpo di stato sanitario progettato dal demonio e realizzato dalle elites per renderci schiavi. La versione di Radio Maria per dare una spiegazione alla pandemia di COVID-19 è la playlist definitiva di tutte le teorie del complotto negazioniste

Un colpo di stato sanitario progettato dal demonio e realizzato dalle elites per renderci schiavi. La versione di Radio Maria per dare una spiegazione alla pandemia di COVID-19 è la playlist definitiva di tutte le teorie del complotto negazioniste: «Questa epidemia è un progetto non casuale, che non viene dai pipistrelli o dal mercato di Wuhan. Il coronavirus è un progetto criminale delle élite mondiali con la complicità forse anche di alcuni Stati per instaurare una dittatura sanitaria e ridurci come zombie»