"Questo posto non è per lei", Duvan Zapata bloccato all'ingresso di una banca a Bergamo

Si stava recando nella sua banca nel centro di Bergamo, in piazza Matteotti. Aveva un appuntamento con il suo consulente per la gestione dei suoi affari. Una volta arrivato davanti alle porte d’ingresso dell’istituto, è stato fermato dagli uomini della vigilanza che lo hanno bloccato per diversi minuti, impedendogli di accedere al locale. È accaduto nei giorni scorsi all’attaccante colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata. Il personale di sicurezza (che non è dipendente dalla banca in questione, ma fa parte di un’azienda esterna) non lo aveva riconosciuto, invitandolo ad allontanarsi.

Duvan Zapata non viene fatto entrare in banca dalla vigilanza

A riportare quel che è accaduto al centravanti dei nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini è il Corriere di Bergamo che ha riportato anche le frasi pronunciati dal personale addetto alla sicurezza della sede di banca Fideuram di Piazza Matteotti nei confronti di Duvan Zapata:

“Dove pensa di andare? Questo non è un posto per lei, vada da un’altra parte”.

Il calciatore ha provato immediatamente a identificarsi, ripetendo e scandendo il suo nome e il suo cognome. Ma chi si trovava lì per compiere il suo ruolo di vigilanza, probabilmente, non era a conoscenza né della sua identità né del suo essere l’attaccante principe (attualmente infortunato) della squadra di Bergamo. Alla fine, dopo diversi minuti, la situazione si è risolta e il centravanti colombiano è stato fatto entrare in banca. E lo stesso direttore della filiale di piazza Matteotti ha chiesto scusa per quanto accaduto, sottolineando – però – che il personale addetto alla sicurezza non è dipendente della sua banca, ma di un’agenzia esterna specializzata:

“Zapata è un nostro cliente ma banca e security sono due cose diverse. Quest’ultima garantisce un servizio di vigilanza in pianta stabile, sia mattina che pomeriggio, in un interspazio tra l’ingresso e la strada. Quanto alla nostra operatività, generalmente, ogni cliente ha un suo personale consulente finanziario con cui si interfaccia previo appuntamento”.

(foto IPP/imagosport)