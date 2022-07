Quello che non sapete della denuncia social di Carlotta Ferlito contro un tassista | VIDEO

C’è un filmato, condiviso dalla stessa protagonista, diventato virale nelle ultime ore. Si tratta del video in cui la ginnasta italiana Carlotta Ferlito racconta di una discussione avuta a bordo di un taxi con l’autista. L’atleta dell’Esercito, classe 1995, ha spiegato di avere pochi soldi contanti e di aver chiesto al proprietario della vettura – che svolge un servizio pubblico a pagamento – la disponibilità di pagare con la sua carta di credito. Lui le ha detto di no e da lì è nato un alterco che, poi, è stato raccontato dalla stessa ginnasta sul suo seguitissimo profilo TikTok.

Carlotta Ferlito denuncia il tassista che non aveva il pos

Questa è la fonte originale di quel video, ovvero TikTok. Come si può notare, il contenuto è recente ma non recentissimo. Il filmato, infatti, è stato realizzato e condiviso lo scorso 24 maggio. Due mesi fa. E lì Carlotta Ferlito ha raccontato di quella giornata in cui si è recata in una stazione di taxi ed è salita a bordo del primo che si è liberato. Poi la ginnasta spiega cosa è accaduto subito dopo la sua richiesta – molto prima di arrivare alla sua meta – di pagare con la carta di credito non avendo abbastanza contanti:

“Ho solo dieci euro e spero che bastino. Lui dice che sarebbero bastati e io commento dicendo che nel 2022 è impensabile non poter pagare con carta”.

E da lì inizia una discussione tra i due, con la ginnasta che decide di scendere dal taxi e di memorizzare la targa (oltre a fare fotografie) per denunciare l’accaduto alle autorità competenti:

“Gli dico che non sapeva fare il suo lavoro e che avrei segnalato l’auto. Scendo, faccio le foto alla targa”.

Carlotta Ferlito e il tassista proseguono nella loro lite dialettica, con l’uomo che la invita a cancellare le foto. Poi il colpo di scena:

“Ha cominciato a dirmi che mi avrebbe denunciata perché non potevo fotografare la targa. Dico che avrei comunque segnalato perché avevo memorizzato l’auto. Cambia tono e mi dice di risalire. Io, sempre molto tranquilla, gli dico ‘ho scritto scema in fronte’?”.

Alla fine, dunque, la vicenda si è conclusa con la ginnasta che racconta di aver preso un altro mezzo. Non sappiamo se poi la stessa Ferlito abbia denunciato il tassista per questa vicenda, ma le date sono importanti. Il video non è recentissimo, ma risale a due mesi fa. Ovviamente nulla cambia per quel che riguarda l’obbligo di pos a bordo di un taxi (la norma fu approvata dal governo Monti, ma senza sanzioni e confermata nel 2019 quando si è aperto il capitolo multe per chi non permette pagamenti elettronici, ancor prima della nuova stretta – generalizzata – entrata in vigore alla fine del giugno 2022).

(Foto IPP/Zuma Press)