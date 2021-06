Lui la fa scendere dall’auto e la lascia sulla corsia di emergenza della E80. Lei crede che stiano facendo una sosta ma il marito riparte abbandonandola da sola. Nella vettura c’era anche il figlio della coppia di appena sei anni.

Quello che litiga con la moglie e la abbandona all’area di sosta in autostrada

Tutto è successo tra il 2 e il 3 giugno al confine tra la Liguria e la Toscana sull’autostrada E80. La coppia che stava viaggiando da Brugnato, in provincia di La Spezia, verso Salerno, era nell’auto con il loro figlio piccolo. Lui è ubriaco, iniziano a litigare e il marito urla alla moglie. E a un certo punto inserisce la freccia, accosta e le dice di scendere vicino a un autogrill. La donna probabilmente pensa a una pausa del viaggio ma invece il marito appena lei è fuori riparte. Il particolare dell’ubriachezza è importante perché la moglie, preoccupata, va subito all’autogrill per avvertire: “Mio marito mi ha lasciato qui, è ubriaco e viaggia in auto con mio figlio piccolo”.

Il bambino, sei anni, si trovava sul sedile posteriore e la mamma dopo aver allertato il 113 ha preso un un taxi per andare alla stazione della Spezia. Intanto la Polstrada è riuscita ad intercettare e fermare l’uomo presso il casello di Aulla (Massa Carrara). Il piccolo ha assistito sia alla lite che all’abbandono della madre in autostrada.